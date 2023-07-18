Валентин Железов ще ръководи двубоя между Ботев Пловдив и Левски

Съдийската комисия към Българския футболен съюз оповести назначенията за втория кръг на Първа лига.

Валентин Железов ще ръководи двубоя от втория кръг в Първа лига между Ботев Пловдив и Левски.

В търсене на първата си победа през кампанията Лудогорец посреща Етър. Волен Чинков ще бъде главен арбитър на срещата в Разград.

ЦСКА ще се изправи срещу новака Крумовград в София, като двубоят е повелен на Владимир Вълков.

"Железничарското" дерби между Локомотив София и Локомотив Пловдив ще бъде ръководено от Никола Попов.

Съдийската комисия запазва правото на промени в назначенията.

Съдийски назначения за мачовете от втория кръг в Първа футболна лига:

21 юли, 18:45 часа:

ФК ЦСКА 1948 - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Димитър Русенов Русев

СН: Атанас Петров Бозев



21 юли, 21:00 часа

ПФК ЦСКА-София ЕАД - ФК Крумовград

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Николай Георгиев Ангелов



22 юли, 18:45 часа

ПФК Ботев Пловдив АД - ПФК Левски

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Драгомир Руменов Милев

СН: Николай Тодоров Петров



22 юли, 21:00 часа

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Етър ВТ

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Цветан Кръстев Кръстев



23 юли, 18:45 часа

ПФК Черно море - ФК Хебър 1918

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Георги Генов Нарлев



23 юли, 21:00 часа

ФК Локомотив 1929 София - ПФК Локомотив Пловдив 1926

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Ичко Лозев Лозев



24 юли, 18:30 часа

ПФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Александър Костадинов Костадинов



24 юли, 20:45 часа

ПФК Берое-Стара Загора - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Илиян Петров Капарашев

СН: Йордан Динков Сталев



* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

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