Валентин Железов ще ръководи двубоя между Ботев Пловдив и Левски
Съдийската комисия към Българския футболен съюз оповести назначенията за втория кръг на Първа лига.
Валентин Железов ще ръководи двубоя от втория кръг в Първа лига между Ботев Пловдив и Левски.
В търсене на първата си победа през кампанията Лудогорец посреща Етър. Волен Чинков ще бъде главен арбитър на срещата в Разград.
ЦСКА ще се изправи срещу новака Крумовград в София, като двубоят е повелен на Владимир Вълков.
"Железничарското" дерби между Локомотив София и Локомотив Пловдив ще бъде ръководено от Никола Попов.
Съдийската комисия запазва правото на промени в назначенията.
Съдийски назначения за мачовете от втория кръг в Първа футболна лига:
21 юли, 18:45 часа:
ФК ЦСКА 1948 - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Димитър Русенов Русев
СН: Атанас Петров Бозев
21 юли, 21:00 часа
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ФК Крумовград
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Николай Георгиев Ангелов
22 юли, 18:45 часа
ПФК Ботев Пловдив АД - ПФК Левски
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Драгомир Руменов Милев
СН: Николай Тодоров Петров
22 юли, 21:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Етър ВТ
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
23 юли, 18:45 часа
ПФК Черно море - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Георги Генов Нарлев
23 юли, 21:00 часа
ФК Локомотив 1929 София - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Ичко Лозев Лозев
24 юли, 18:30 часа
ПФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Александър Костадинов Костадинов
24 юли, 20:45 часа
ПФК Берое-Стара Загора - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Илиян Петров Капарашев
СН: Йордан Динков Сталев
* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
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