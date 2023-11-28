Валентин Железов ще ръководи Левски - Локомотив Пловдив
Дербито между Славия и ЦСКА е поверено на Ивайло Стоянов
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за 19-ия кръг на Първа лига. Валентин Железов ще ръководи срещата между Левски и Локомотив Пловдив, а дербито между Славия и ЦСКА е поверено на Ивайло Стоянов.
1 декември 2023 г., петък, 15:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Георги Спасов Славов
1 декември 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Петър Стоянов Петров
2 декември 2023 г., събота, 12:30 ч.
ФК Хебър 1918 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Александър Костадинов Костадинов
2 декември 2023 г., събота, 15:00 ч.
ФК Етър ВТ - ПФК Черно море
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Красимир Владимиров Миланов
СН: Николай Йорданов Колев
2 декември 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Георги Василев Йорданов
3 декември 2023 г., неделя, 12:45 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Локомотив 1929
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Стефан Апостолов Апостолов
3 декември 2023 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев Враца
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Радан Василев Мирянов
3 декември 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ФК Крумовград - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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