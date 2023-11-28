Валентин Железов ще ръководи Левски - Локомотив Пловдив

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за 19-ия кръг на Първа лига. Валентин Железов ще ръководи срещата между Левски и Локомотив Пловдив, а дербито между Славия и ЦСКА е поверено на Ивайло Стоянов.

1 декември 2023 г., петък, 15:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Георги Спасов Славов



1 декември 2023 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Петър Стоянов Петров



2 декември 2023 г., събота, 12:30 ч.

ФК Хебър 1918 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Александър Костадинов Костадинов



2 декември 2023 г., събота, 15:00 ч.

ФК Етър ВТ - ПФК Черно море

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Красимир Владимиров Миланов

СН: Николай Йорданов Колев



2 декември 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Левски - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Георги Василев Йорданов



3 декември 2023 г., неделя, 12:45 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Локомотив 1929

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Стефан Апостолов Апостолов



3 декември 2023 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев Враца

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Радан Василев Мирянов



3 декември 2023 г., неделя, 17:45 ч.

ФК Крумовград - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Костадин Ангелов Гергинов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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