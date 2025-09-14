Валентина Георгиева завърши четвърта на прескок в Париж

Валентина Георгиева заслужи четвърто място на финала на прескок на Световната купа по спортна гимнастика в Париж. Двукратната европейска вицешампионка получи оценка от 13.816 точки, но не получи бонус от 2 десети по новите правила за втория прескок, който тя подготвя за световното първенство в Джакарта (Индонезия) в края на месец октомври.

Георгиева се нареди пред олимпийската и световна шампионка Ангелина Мелникова (Русия), която се състезава с неутрален статут. Тя остана пета с 13.533.

Шампионка на прескок стана британката Мартин Абигейл с 14.016 точки.

Възпитаничката на Филип Янев беше единствената българска представителка на световната купа в Париж.