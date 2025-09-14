БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Исторически успех за България в турнира за Купа...
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валентина Георгиева завърши четвърта на прескок в Париж

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Възпитаничката на Филип Янев беше единствената българска представителка на световната купа.

валентина георгиева представлява българия световната купа спортна гимнастика париж
Слушай новината

Валентина Георгиева заслужи четвърто място на финала на прескок на Световната купа по спортна гимнастика в Париж. Двукратната европейска вицешампионка получи оценка от 13.816 точки, но не получи бонус от 2 десети по новите правила за втория прескок, който тя подготвя за световното първенство в Джакарта (Индонезия) в края на месец октомври.

Георгиева се нареди пред олимпийската и световна шампионка Ангелина Мелникова (Русия), която се състезава с неутрален статут. Тя остана пета с 13.533.

Шампионка на прескок стана британката Мартин Абигейл с 14.016 точки.

Възпитаничката на Филип Янев беше единствената българска представителка на световната купа в Париж.

#Световната купа по спортна гимнастика # Валентина Георгиева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
1
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
2
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Кръстовден е!
3
Кръстовден е!
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
4
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство
6
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
5
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Други спортове

Митко Джорджев завоюва бронз на турнир по таекуондо в Хамбург
Митко Джорджев завоюва бронз на турнир по таекуондо в Хамбург
Галин Димов бе избран за член на борда на директорите на европейския кикбокс Галин Димов бе избран за член на борда на директорите на европейския кикбокс
Чете се за: 02:00 мин.
Виктори БК София е държавен шампион на България по бадминтон Виктори БК София е държавен шампион на България по бадминтон
Чете се за: 01:12 мин.
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
Чете се за: 02:50 мин.
Яница Динева завърши седма на финала на лента Яница Динева завърши седма на финала на лента
Чете се за: 00:52 мин.
Без българско участие в първата вечерна сесия на световното по борба Без българско участие в първата вечерна сесия на световното по борба
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Чете се за: 02:00 мин.
Тенис
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Тревога в небето: Опасност от руски дронове по Източни фланг Тревога в небето: Опасност от руски дронове по Източни фланг
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Расте броят на жертвите от антиправителствените протести в Непал
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Марко Рубио пристигна на посещение в Израел
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Тежка катастрофа, при която са загинали двама души, временно...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ