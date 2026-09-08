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Валерия Гърневска продължава към втория кръг в Къмпулунг

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Спорт
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В северната ни съседка българката елиминира румънка на старта.

Валерия Гърневска продължава към втория кръг в Къмпулунг
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Шампионката от Държавното първенство по тенис на България Валерия Гърневска се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Къмпулунг (Румъния) с награден фонд 15 хиляди евро.

17-годишната българка надигра участващата като "щастлива губеща" от квалификациите представителка на домакините Алексия-Шара Янку с 6:3, 6:3 за 76 минути.

След равенство 3:3 в първия сет, Гърневска спечели три поредни гейма и поведе в общия резултат, а във втората част реализира четири пробива срещу два за съперничката си и така си осигури крайния успех.

Следващата опонентка на българката ще бъде победителката от двубоя между квалификантката Естела Йегер (Германия) и втората поставена Андреа Присакариу (Румъния).

Часове по-късно в надпреварата на двойки Валерия Гърневска и румънката Юлия Мария Букулей победиха представителките на домакините Симона Куку и Йоана Мария Сандру със 7:5, 6:3 и продължават на четвъртфиналите.

#Валерия Гърневска

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