БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Ще има дълбоки структурни реформи,...
Чете се за: 03:07 мин.
Министърът на образованието след резултатите от PISA...
Чете се за: 04:35 мин.
ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и...
Чете се за: 00:30 мин.
Няма да бъде обжалвана мярката на 17-годишно момче,...
Чете се за: 01:12 мин.
Любо Ганев: У дома и стените помагат, публиката ще бъде...
Чете се за: 06:55 мин.
Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са...
Чете се за: 09:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валерия Гърневска се класира за втория кръг на турнир в Румъния

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди евро.

джордж лазаров валерия гърневска спорят титлите държавното първенство
Слушай новината

Българската тенисистка Валерия Гърневска се класира за втория кръг на единично на турнира на червени кортове в Къмпулунг (Румъния). Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди евро.

17-годишната българка надигра участващата като "щастлива губеща" от квалификациите представителка на домакините Алексия-Шара Янку с 6:3, 6:3 за 76 минути.

След равенство 3:3 в първия сет, Гърневска спечели три поредни гейма и поведе в общия резултат, а във втората част реализира четири пробива срещу два за съперничката си и така си осигури крайния успех.

Следващата опонентка на българката ще бъде победителката от двубоя между квалификантката Естела Йегер (Германия) и втората поставена Андреа Присакариу (Румъния).

По-късно днес Валерия Гърневска ще стартира и в надпреварата на двойки с румънката Юлия Мария Букулей срещу други две представителки на домакините - Симона Куку и Йоана Мария Сандру.

#Валерия Гърневска

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Слънчево ще бъде през следващите дни, от четвъртък започват валежи
1
Слънчево ще бъде през следващите дни, от четвъртък започват валежи
Корабоплаването по Дунав вероятно ще бъде възстановено едва в края на септември
2
Корабоплаването по Дунав вероятно ще бъде възстановено едва в края...
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша
3
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират...
Как делфините в Черно море се адаптират към войната и затоплянето?
4
Как делфините в Черно море се адаптират към войната и затоплянето?
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн. евро
5
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн....
Кога ще се реши проблемът с глутниците кучета в София?
6
Кога ще се реши проблемът с глутниците кучета в София?

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
3
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
4
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Български тенис

Димитър Кузманов с място във втория кръг в Истанбул
Димитър Кузманов с място във втория кръг в Истанбул
Анас Маздрашки преодоля първия кръг в Хихон Анас Маздрашки преодоля първия кръг в Хихон
Чете се за: 01:12 мин.
Александър Донски приключи историческия си дебют на US Open срещу шампионите от Австралия Александър Донски приключи историческия си дебют на US Open срещу шампионите от Австралия
Чете се за: 02:32 мин.
Григор Димитров се завръща в националния отбор на България след 11 години Григор Димитров се завръща в националния отбор на България след 11 години
Чете се за: 02:37 мин.
Димитър Кисимов обърна американец и потегли с победа на US Open Димитър Кисимов обърна американец и потегли с победа на US Open
Чете се за: 02:45 мин.
Елизара Янева спаси три мачбола и сътвори драматичен обрат в Анталия Елизара Янева спаси три мачбола и сътвори драматичен обрат в Анталия
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Ще има дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност
Премиерът Радев: Ще има дълбоки структурни реформи, особено в...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
ГЕРБ обвини управляващите в манипулация с дефицита в бюджета чрез прехвърлянето на разходи от 2026 г. в 2025 г. ГЕРБ обвини управляващите в манипулация с дефицита в бюджета чрез прехвърлянето на разходи от 2026 г. в 2025 г.
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Министърът на образованието след резултатите от PISA 2025: Задълбочава се образователното неравенство у нас Министърът на образованието след резултатите от PISA 2025: Задълбочава се образователното неравенство у нас
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
ЦИК: Подготовката на предстоящите президентски избори върви по план според хронограмата ЦИК: Подготовката на предстоящите президентски избори върви по план според хронограмата
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
В предизборната надпревара: Кои кандидати за "Дондуков" 2...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Скандал в Естония: Проверяват фирма, получила 70 млн. евро за...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща: Кадрите от погребението на...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ