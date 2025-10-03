Ванеса Агбортаби остава в Марица Пловдив и през следващия сезон

Посрещачката Ванеса Агбортаби остава в Марица и ще бъде част от отбора и през сезон 2025-2026, съобщиха от клуба.

През изминалия сезон Ванеса спечели шампионската титла и Купа България с „жълто-сините“ и беше част от отбора, който за първи път премина груповата фаза на Шампионската лига.

Освен това тя е националка на Германия и участва в Лигата на нациите през сезон 2018–2019, както и през 2022, 2023 и 2024.

Ванеса има богат международен опит – играла е за клубове в Германия, Израел, Гърция и Франция, включително Макаби (Хайфа), с който печели Купата на Израел, и Потсдам, с който е сребърна медалистка от Бундеслигата и Купата на Германия.