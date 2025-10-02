БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лора Славчева остава в Марица

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Разпределителката е продукт на школата на пловдивчанки.

Лора Славчева
Снимка: Maritza Plovdiv VC
Разпределителката Лора Славчева остава в Марица и ще бъде част от отбора и през сезон 2025-2026, съобщиха от пресслужбата на клуба.

Лора Славчева вече има зад гърба си 4 шампионски титли и 4 Купи на България с „жълто-сините“, след като през последния сезон добави още една титла и купа към своите успехи.

Тя е и част от историческия отбор, който за първи път проби в елиминациите на Шампионската лига, а в мача срещу Младост (Загреб) в Пловдив заслужено грабна приза MVP.

„С опита и отдадеността си, Лора остава ключова фигура за Марица в двубоите за НВЛ, Купа България и Шампионска лига! Успешен сезон“, написаха от клуба.

#ЖВК Марица #Лора Славчева

