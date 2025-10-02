Варна посрещна подобаващо световния вицешампион Борис Начев

Варна отпразнува новите успехи на своите спортни герои. В зала „Юнашки салон“ бяха посрещнати световният вицешампион по волейбол Борис Начев и баскетболистите на Черно море Тича, които спечелиха Суперкупата на България.

На тържествената среща присъстваха изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов, заместник-кметът с ресор „Спорт“ Илия Коев, директорът на дирекция „Спорт“ Кристиан Димитров, ръководството на клуб „Черно море“, треньори, бивши и настоящи съотборници на Начев, както и млади състезатели от школата.

Борис Начев сподели емоцията си от успеха, който върна националната гордост на България след 55 години чакане. Той благодари на своето „второ семейство“ – клуба Черно море, на своята половинка Елизабет Късаджикова, на треньора Данаил Милушев и на президента на клуба Красимир Илиев.

В знак на признателност волейболистът подари своя оригинална фланелка от световното първенство, а от Община Варна получи почетен плакет и литография „Спортна Варна“.