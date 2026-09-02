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Варненски митничари задържаха 85 000 контрабандни пластира за отслабване

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
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варненски митничари задържаха 000 контрабандни пластира отслабване
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Служители на Митница Варна задържаха поредното голямо количество контрабандни стоки, сред които 85 000 пластира за отслабване.

Те са били открити при проверка на контейнер от Китай. Той е пристигнал с морски транспорт и по документи съдържа групажни стоки от Китай. След извършен анализ на риска контейнерът е отделен за щателна митническа проверка.

При нея са открити пакети с недекларирани 85 000 пластира за тяло с гелообразна субстанция и магнит, придружени с 2700 търговски опаковки за тях с надписи за лепенки за отслабване с натурални съставки. Освен пластирите в контейнера са открити още 560 контрабандни детски пистолета и лазерни писалки, както и 300 декларирани устройства за управление на видеоигри, имитиращи дизайн на световна търговска марка.

Контрабандата е задържана и по случая ще бъде образувано административнонаказателно производство.

СНИМКИ: АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

Установените 300 „маркови“ джойстици също са иззети в изпълнение на европейския за защита на правата върху интелектуалната собственост, за тях ще бъде сезиран притежателят на търговската марка. Само през последните три месеца митническите служители във Варна са задържали над 165 000 контрабандни артикули - предимно в пратки от Китай и Турция, предназначени за българския пазар.

#нелегални пластири за отслабване #митница Варна #задържани

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