ВАС окончателно: Студентите, платена форма на обучение, също имат право на стипендия

Петчленен състав на Върховния административен съд остави в сила решението на тричленен състав на съда, касаещо студентите в платена форма на обучение.

Според върховните магистрати, със Закона за висшето образование (ЗВО) държавата създава достъп до висшето образование и условията за неговото свободно развитие, като Министерски съвет утвърждава условията и реда за предоставяне на стипендии в държавните висши училища и за ползване на общежития и други социално-битови придобивки от студенти, докторанти и специализанти във всички висши училища. С подзаконовия нормативен акт се стеснява приложното поле на закона, а именно, като се определя, че стипендии се отпускат само на лицата учащи се по държавна поръчка.

В случая студентите в платена форма на обучение не са еднакво третирани с останалите студенти по отношение на получаване на стипендия, с което се нарушава принципа на равенство пред закона и на задължението за еднакво третиране. Всички студенти без значение от формата на обучение се намират в идентично фактическо и правно положение. Обучението на двата вида студенти не се различава с оглед изискванията за съответната специалност по учебен план.

По силата на разпоредбата на Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието, не се допускат никакви различия от страна на държавните органи по отношение на учащите се при предоставянето на стипендии, освен различията, основани на техния успех.

Решението по административно дело е окончателно.