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Вашингтон Уизардс избра Ей Джей Дибанца под №1 в драфта на НБА

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Спорт
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Считаният за един от най-големите таланти на американския баскетбол стана първият играч от университета „Бригам Йънг“, избран с първия избор в драфта

Вашингтон Уизардс избра Ей Джей Дибанца под №1 в драфта на НБА
Снимка: AP Photo

Вашингтон Уизардс направи очаквания избор и привлече Ей Джей Дибанца с първия пик в драфта на Националната баскетболна асоциация за 2026 година. Церемонията се проведе в „Барклийс Сентър“ в Бруклин, а младото крило официално се превърна в новото лице на франчайза от столицата.

Дибанца пристига в НБА с репутацията на един от най-перспективните баскетболисти в Съединените щати. След като беше определян като водещ талант още в гимназиалните си години, той затвърди очакванията и в колежанския баскетбол с екипа на университета „Бригам Йънг“, където през миналия сезон реализираше средно по 25,5 точки на мач.

С избора си Уизардс записаха и исторически момент, тъй като Дибанца стана първият баскетболист от „Бригам Йънг“, избран под номер едно в драфта на НБА.

Вторият избор беше използван от Юта Джаз, който се насочи към гарда Дарин Питърсън от Канзас. Под номер три Мемфис Гризлис привлече тежкото крило Камерън Бузър от университета Дюк. Той е син на бившия играч в НБА Карлос Бузър.

Драфтът на НБА продължава и днес с втория кръг, в който останалите отбори ще завършат селекцията си за новия сезон.

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#Ей Джей Дибанца #Вашингтон Уизърдс

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