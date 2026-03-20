Васил Терзиев: 31 000 семейства в София ще бъдат свързани към нова ВиК мрежа

31 000 семейства в 8 района, 7 квартала и 3 населени места в Столичната община ще бъдат свързани към нова канализационна мрежа и обновени водопроводи, като част от най-мащабната ВиК инвестиция в новата история на София. Това съобщи кметът Васил Терзиев във Фейсбук.

Общината е получила финално одобрение на проекта за изграждане на ВиК инфраструктура от програма „Околна среда“ над 36 млн. лв. (18,4 млн. евро), както и допълнителни около 89 млн. лв. (45,5 млн. евро) за дейности по обновяване на градската среда. Общият размер на планираните инвестиции са над 224 млн. лв. (114,5 млн. евро).

Общо 10 са обектите, за които трябва да стартира изпълнение, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Проектите предвиждат изграждане на нова канализация, както и реновиране на съществуващи водопроводи. Предвижда се с изграждането на новата мрежа да се подобри свързаността към канализационната система и водоснабдяването на около 31 000 жители. Паралелно с това ще бъдат подменени стари и амортизирани водопроводи. Столичната община ще инвестира допълнително в цялостно асфалтиране на уличните платна, изграждане на тротоарни настилки и благоустрояване на градската среда.

Васил Терзиев допълва, че през 2025 година са били изградени 86,4 км. нова канализация в 10 квартала и населени места по вече сключени договори. Инвестициите са извършени по проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“, финансиран от Европейския съюз, с общ размер над 140 млн. лв.

Заместник-кметът Никола Лютов посочи, че с настоящия проект са предприети допълнителни мерки за качеството на работата.

"Заложихме допълнителни инвестиции, с който ще осигурим цялостно възстановяване на пътната настилка и тротоарите или направата на нови такива. Разширихме обхвата на проектите, за да избегнем дефицитите, които наследихме в предходните проекти и направихме нови договори за изпълнение, които защитават по-строго публичния интерес", заяви също Лютов.

Срокът за изпълнение на проекта по програма „Околна среда“ е до 31 май 2029 г.