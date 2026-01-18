БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Васил Терзиев: 9000 улични лампи са подменени в София през миналата година

от БНТ
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
В проектобюджета за 2026 г. е заложена най-голямата инвестиция в градски транспорт за последните 15 години

Васил Терзиев: 9000 улични лампи са подменени в София през миналата година
Снимка: Васил Терзиев/Фейсбук
Девет хиляди улична лампи са подменени в София през миналата година, написа в пост във Фейсбук столичният кмет Васил Терзиев.

Смяната на 5000 от тях е финансирана със средства по Плана за възстановяване и устойчивост, а 4000 - със собствени средства, посочва той. По думите му по този начин са спестени повече от 400 хил. евро.

"Заварихме осветителни тела, монтирани още през 70-те години - 400 вата, енергийно неефективни и скъпи за поддръжка. На тяхно място поставихме ново LED осветление, което е по-надеждно, по-ефективно и намалява разходите за електроенергия с около 800 000 лв. годишно, т.е. приблизително 409 000 евро", допълва Терзиев. Спестените средства ще бъдат инвестирани в улично осветление на места, където от години се очаква да бъде обновено.

Работи се и по проекти, предложени и избрани от гражданите. Вече е изпълнен проектът за ново улично осветление между 31-во Средно училище за чужди езици и математика "Иван Вазов" и 23-то Средно училище "Фредерик Жолио-Кюри" в район "Слатина". Възстановено е осветлението в парк "Лагера", намиращ се в район "Красно село".

През настоящата година ще бъде обновено осветлението на ул. "Силиврия" (от зала "Триадица" до ул. "Костенски водопад") в район "Триадица", ще бъдат обновени осветлението и пешеходната алея в Южния парк в същия район. Предстои осигуряване на соларно осветление и благоустрояване на междублоково пространство в район "Илинден", осветление и видеонаблюдение на стадион "Лозен" в район "Панчарево", допълва Терзиев. На ул. "Боян Петров" в кв. "Манастирски ливади - Изток" ще има споделено пространство с ново осветление.

В проектобюджета за 2026 г. е заложена най-голямата инвестиция в градски транспорт за последните 15 години – 150 нови трамвая, 200 нови автобуса, 75 нови тролея и 50 електробуса, написа пък вчера кметът Терзиев.

#кметът Васил Терзиев #Васил Терзиев #София #градски транспорт в София #улично осветление

