БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Вътрешният министър: Нови 510 превозни средства и 34 дрона охраняват границата, миграционната обстановка е спокойна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази
вътрешният министър 510 превозни средства дрона охраняват границата миграционната обстановка спокойна
Слушай новината

Миграционната обстановка по държавната граница на България към момента е спокойна. Отчита се трайна тенденция на намаляване на миграционния натиск, който е със 70% по-нисък спрямо предходните години. Това посочва в писмен отговор на парламентарен въпрос служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев във връзка с действия на Министерството на вътрешните работи при евентуален миграционен натиск, породен от конфликта в Близкия изток.

Дечев посочва, че в охраната на границата се инвестират значителни технически, финансови и човешки ресурси, като се поддържа постоянна готовност за реакция при установяване на нови тенденции или изместване на маршрутите на придвижване на нелегалните мигранти.

В отговора се отбелязва, че капацитетът за граничен контрол е засилен чрез увеличаване на състава на гранична полиция с допълнителни 1264 щатни бройки, утрояване на присъствието на служители от Постоянния корпус на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс) по българо-турската граница и увеличаване на тяхното присъствие по българо-сръбската граница. В охраната на българо-турската граница е включен съвместен полицейски контингент, съставен от служители на Австрия, България, Унгария, Румъния и Гърция.

Също така разширена с нови участъци от над 110 км е интегрираната система за гранично наблюдение, като в експлоатация са пуснати две нови сензорни линии. За целите на граничното наблюдение (с подкрепата на Фронтекс) са доставени общо 510 нови превозни средства и 34 дрона. Осигурени са ръчни термовизионни камери, преносими системи за наблюдение и прибори за нощно виждане, като в състава на патрулите се включват и служебни кучета.

Продължава провеждането на специализираната полицейска операция по границата с Турция и част от границата с Гърция за предотвратяване и пресичане на опитите от отделни лица и групи мигранти за незаконно преминаване, допълва вътрешният министър.

За подпомагане действията на гранично-полицейските наряди активно се използват безпилотните летателни системи. Провеждат се регулярни полети по българо-турската и част от черноморската граница с дистанционно пилотирани авиационни системи, което подобрява ситуационната осведоменост по външната граница на Европейския съюз.

#превозни средства #Емил Дечев #вътрешен министър #дрон

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ