Велика събота е – най-благословеният ден
Чете се за: 01:20 мин.
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
Чете се за: 01:15 мин.

Във великденската нощ: Част от столичния градски транспорт ще се движи с удължено работно време

Чете се за: 01:20 мин.
Във връзка с посрещането на Великден – Възкресение Христово, Столичната община осигурява удължено движение на част от линиите на обществения транспорт, включително и метрото, в нощта на 11 срещу 12 април. Градският транспорт ще работи до 01:30 ч. на 12 април, съобщиха от пресцентъра на общината.

Линии 1, 2 и 4 на метрото ще се движат на интервали от 12 до 24 минути, линия 3 – на интервал от 20 минути.

Автобусните линии № 64 и № 72 ще се движат на 50 минути, а № 73 и № 83 – на 65 минути. Линия № 85 ще се движи на интервал от 70 минути.

Тролейбусната линия № 2 ще бъде на интервал от 50 минути, линия № 7 – на 45 минути, линия № 9 – на 40 минути.

Трамвайна линия № 5 ще е на 30 минути, № 7 – на 40 минути, № 27 – на 40 минути (в синхрон с линия № 7), № 10 – на 60 минути (в синхрон с линия № 18), № 11 и № 18 – на 60 минути, № 20 и № 22 – на 50 минути.

От Столичната община съобщиха още, че от 18:30 часа на 11 април до приключването на великденската служба на 12 април е забранен престоят и паркирането на пътни превозни средства на северната и източната дъга на площад "Св. Александър Невски". Забранено е и влизането на пътни превозни средства на ул. "Оборище" между ул. "11-и август" и бул. "Васил Левски"; пл. "Св. Александър Невски"; ул. "Дунав" между ул. "Московска" и ул. "Оборище"; ул. "11-и август" между ул. "Московска" и ул. "Оборище"; ул. "15-и ноември".

#за Великден #площад "Свети Александър Невски" #столичен градски транспорт #удължено работно време

