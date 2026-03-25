Вавринка получи "уайлд кард" за Монте Карло

Трикратният шампион от Големия шлем спечели единствената си титла от категория Мастърс 1000 именно в Княжеството през 2014 година

Снимка: БГНЕС
Бившият шампион Стан Вавринка ще се завърне още веднъж на мястото, където спечели единствената си титла от сериите Мастърс 1000, преди да сложи край на кариерата си през 2026 година. Швейцарецът, бивш №3 в световната ранглиста, получи „уайлд кард“ за предстоящия турнир в Монте Карло.

40-годишният Вавринка, който има шест победи на ниво ATP от началото на сезона и през миналия месец се завърна в Топ 100 за първи път от 2024 година, ще участва за 16-и път в основната схема на надпреварата на клей. Общият му баланс в Монте Карло е 22 победи и 14 загуби.

Трикратният шампион от Големия шлем спечели единствената си титла от категория Мастърс 1000 именно в Княжеството през 2014 година, когато победи сънародника си Роджър Федерер във финала след три сета.

Другата обявена „уайлд кард“ е за Матео Беретини. Италианецът, бивш №6 в света, миналата година поднесе изненада, като победи тогавашния №2 Александър Зверев в Монте Карло – най-големият успех в кариерата му според ранглистата.

Основната схема на турнира в Монте Карло ще се проведе от 5 до 12 април. В надпреварата ще участват още №1 в света и действащ шампион Карлос Алкарас, както и неговите големи съперници Яник Синер и Новак Джокович.

#тенис турнир в Монте Карло 2026 # Стан Вавринка

