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Възстановиха двупосочно движението по АМ „Тракия“ след катастрофата с три жертви

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възстановено движението посоки автомагистрала bdquoтракияldquo 290 ямбол катастрофа три жертви
Снимка: БТА
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Малко преди 19.00 ч. беше възстановено движението и в двете посоки по автомагистрала „Тракия“ при 290-и км край Ямбол, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Ямбол. В ранния следобед тежък пътен инцидент там отне живота на две деветгодишни момчета, състезатели от футболната школа на “Славия“, и на бащата на едното от тях. Треньорът в школата на столичния клуб Иван Терзийски и приятелката му, пътували заедно с тях, са настанени в тежко състояние в ямболската болница „Св. Пантелеймон".

Шофьорът на тира, преминал през мантинелата в насрещното движение и врязал се в лекия автомобил с петимата пътуващи, е задържан за 24 часа, съобщиха от полицията в Ямбол.

По случая е образувано досъдебно производство.

#магистрала „Тракия" #възстановено движение #катастрофа

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