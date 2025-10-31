БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Веласкес: Влизаме с уважение към Арда, но и с желание за победа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на Левски говори за актуалните неща около отбора и очакванията си за мача и близкото бъдеще.

Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде обичайната си пресконференция преди гостуването на тима на Арда в Кърджали в неделя. Испанецът говори за актуалните неща около отбора и очакванията си за мача и близкото бъдеще.

"Арда е противник, който се е подготвил да ни затрудни. Отбор, изграден от опитни играчи, които много добре познават българското първенство. Влизаме с уважение към съперника, но и с желание да направим добър мач и да го спечелим", бяха първите думи на специалиста.

На въпрос дали се чуства поласкан, че е нареден от вестник "Марка" сред испанските треньори, които водят лидери в първенствата си, редом до Шаби Алонсо, Микел Артета и Луис Енрике, той отговори: "Истината е, че Ивайло Йовчев (б. а. - пресаташето на Левски) ми го каза преди малко. Все едно ми е. Аз съм в треньорската професия от много време. Важен е мачът с Арда, другото ми звучи като анекдот. Важно е да останеш в настоящото. Остава доста време до края на шампиона, поради което трябва да сме скромни, здраво стъпили на земята и работа, работа, работа."

Наредиха Хулио Веласкес сред най-добрите испански треньори

"Отборът тренира много добре, уверен е, има отлична атмосфера. Това се случва навсякъде, където има добри резултати. Играчите, които играха срещу Хебър, са в процес на възстановяване. Тези, които не получиха толкова време или не играха, са в перфектна кондиция, включително и Евертон Бала. Той не е 100%, но сме доволни от начина, по който се възстановява. Утре ще преценим дали ще попадне в групата за мача", каза Веласкес за бразилския си футболист, който получи лека контузия срещу Добруджа.

"Нито един отбор в света не печели постоянно и не играе на най-доброто си ниво от юли до юни - нито Манчестър Сити, Реал Мадрид, Барселона, Ювентус. Но не искам да губя време и енергия да мисля какво би се случило, това е теория на вероятностите. Ние действаме с позитивно мислене, с последователност. Независимо дали бием, губим или завършваме наравно, правим анализ и се опитваме да поставим точната диагноза. Невинаги когато печелиш, правиш всичко по най-добрия начин, нито ако си загубил, си играл задължително лошо", смята треньорът.

"Единственото, което мисля, е че ни предстои мач в неделя срещу Арда от 15:15 часа. Да обръщаш внимание на другите, те води в грешната посока. Нашият път е ясен - ден за ден, седмица за седмица. Фокусираме се върху себе си, не върху това, което правят другите", категоричен бе испанецът.

"Арда загуби важен играч, който даваше разликата. Но треньорът е същият и заслужава цялото ми уважение. Това е отбор, който се опитва да държи инициативата в мача. Имат играчи с опит, с качества. Например Ивелин Попов, на когото, ако му дадеш време и пространство, може да измисли нещо от нищо и да ти създаде проблеми. Отбор, който заслужи уважението ми още от миналия сезон. Това е тим, който се опитва повече да гради играта, отколкото да руши. Оттук насетне сме наясно, че ако направим добър мач, определено можем да победим.", завърши Хулио Веласкес.

#Първа лига 2025/2026 #Хулио Веласкес #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
1
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
2
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
3
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
4
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на...
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
5
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
6
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Български футбол

Черно море и Левски бяха глобени с над 5 000 лева
Черно море и Левски бяха глобени с над 5 000 лева
Отложеният мач между Берое и Лудогорец ще се изиграе в средата на декември Отложеният мач между Берое и Лудогорец ще се изиграе в средата на декември
Чете се за: 00:32 мин.
Христо Крушарски, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт" Христо Крушарски, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"
Чете се за: 00:42 мин.
Полицията в Пловдив обяви мерките за дербито между Локомотив и Ботев Полицията в Пловдив обяви мерките за дербито между Локомотив и Ботев
Чете се за: 02:37 мин.
Юношеският национален отбор по футбол изпусна победата срещу Швейцария за европейските квалификации Юношеският национален отбор по футбол изпусна победата срещу Швейцария за европейските квалификации
Чете се за: 01:30 мин.
Спартак Варна е събрал 300 000 лева за 10 дни Спартак Варна е събрал 300 000 лева за 10 дни
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас на Израел Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас на Израел
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Файненшъл таймс": Путин и Тръмп не се срещнаха заради искания на Кремъл спрямо Украйна "Файненшъл таймс": Путин и Тръмп не се срещнаха заради искания на Кремъл спрямо Украйна
Чете се за: 03:40 мин.
Европа
Тайните на руския сенчест флот - как се печелят милиарди чрез заобикаляне на санкции? Тайните на руския сенчест флот - как се печелят милиарди чрез заобикаляне на санкции?
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Нови спорове по линията на Бюджет 2026: От раздаване на пари до...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Защо се провали срещата между Тръмп и Путин?
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ