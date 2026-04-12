Великден в Странджа: Люлки и въртиколници съживяват традицията в Малко Търново

Великденски люлки и въртиколници съживяват традицията в сърцето на Странджа - Малко Търново. След като приключи тържествената Великденска служба в храм „Света Троица“, празникът продължава в центъра на града по колоритен и много красив начин.

На площад „Преображение“ са подредени традиционните великденски люлки и въртиколници – обичай, който се пази жив в Странджа и събира малки и големи в празничните дни около Великден. Люлките не са просто игра. Според народните вярвания люлеенето носи здраве, предпазва от злини и символизира новото начало. А въртиколниците представляват дървени въртележки, които пресъздават кръговрата на живота и пролетното възраждане.

Така в Малко Търново Великден продължава с традиции, които ни връщат към корените и ни събират заедно.