БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
Иван Демерджиев за Баба Алино: 25 са задържани и се...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Велислав Велчев отново спечели титлата на Държавното първенство по тенис за хора с увреждания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази
Велислав Велчев отново спечели титлата на Държавното първенство по тенис за хора с увреждания
Слушай новината

Велислав Велчев успешно защити титлата си на сингъл на Държавното първенство по тенис за хора с увреждания. По традиция надпреварата се проведе на кортовете на Българския национален WINBET тенис център в София.

На финала на сингъл Велчев се наложи над Юлиян Митов с 6:1, след което двубоят беше прекратен заради контузия на Митов. Третото място в турнира разделиха Петко Сталинчев и Калин Асенов.

В турнира на двойки шампионската титла спечелиха Юлиян Митов и Димитър Димитров, които победиха Велислав Велчев и Славчо Кърналов с 4:2, 5:3 във финала.

Специално внимание заслужава дебютът на Славчо Кърналов от Брацигово, който за първи път участва в подобен форум и впечатли с отлична игра, борбеност и силен спортен дух на корта.

Държавното първенство се организира с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Българската федерация по тенис и Столична община. Началото на надпреварата е поставено през 2002 година и тя продължава да бъде едно от най-значимите събития в календара на тениса за хора с увреждания у нас.

„Много сме доволни от перфектната организация и отлично подготвените кортове на Българския национален WINBET тенис център. Първенството беше изключително интересно и предложи много оспорвани мачове, преминали в истински спортсменски дух. Искам специално да благодаря и на Министерството на младежта и спорта, което осигури всичко необходимо за състезателите", заяви Борис Томов, координатор на програмата за тенис за хора с увреждания.

Шампионът Велислав Велчев също изрази задоволството си от провеждането на турнира: „Изключително съм доволен от организацията, която както всяка година беше на много високо ниво. Трябва да продължим да развиваме този спорт и да увеличаваме масовостта на подобни първенства. Така всеки състезател ще има възможност да повишава нивото си. Благодаря на Министерството на младежта и спорта и на Българската федерация по тенис за отличните условия и подкрепата."

Наградите на призьорите бяха връчени от Нели Димитрова - държавен експерт към Министерството на младежта и спорта, Десислава Желязкова - заместник-кмет по направление „Образование, спорт и младежки дейности" на Столична община, Иван Лалов - член на Управителния съвет на Българската федерация по тенис, и Георги Дончев - директор на WINBET Национален тенис център.

Специален гост на събитието беше националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева, която се срещна с участниците и ги поздрави за представянето им.

#Велислав Велчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
3
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол над автомобила си
4
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол...
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували още двама души
5
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували...
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
6
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
3
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
4
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
5
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Български тенис

Юношите на България до 14 г. са вицешампиони на тенис турнир от Европейската отборна лятна купа
Юношите на България до 14 г. са вицешампиони на тенис турнир от Европейската отборна лятна купа
Трима български тенисисти ще ираят на финалите на сингъл на турнир от ITF в Добрич Трима български тенисисти ще ираят на финалите на сингъл на турнир от ITF в Добрич
Чете се за: 01:32 мин.
Девойките на България до 14 г. завършиха на трето място на турнир от Европейската отборна лятна купа в Румъния Девойките на България до 14 г. завършиха на трето място на турнир от Европейската отборна лятна купа в Румъния
Чете се за: 00:52 мин.
Джордж Лазаров приключи участието си в четвъртфиналната фаза на турнир в Сърбия Джордж Лазаров приключи участието си в четвъртфиналната фаза на турнир в Сърбия
Чете се за: 00:47 мин.
Григор Димитров ще започне срещу квалификант в основната схема на Уимбълдън Григор Димитров ще започне срещу квалификант в основната схема на Уимбълдън
Чете се за: 01:07 мин.
Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите на турнир в Сърбия Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите на турнир в Сърбия
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Затвориха за часове Кресненското дефиле за движение след инцидент с валяк Затвориха за часове Кресненското дефиле за движение след инцидент с валяк
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запали се локомотив на пътнически влак край гара Церковски Запали се локомотив на пътнически влак край гара Церковски
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Продължава търсенето на оцелели след земетресенията във Венецуела Продължава търсенето на оцелели след земетресенията във Венецуела
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Обвиняемият за убийствата в Угърчин остава в ареста, реши Окръжният...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
В навечерието на срещата на върха на НАТО: Кой ще даде целувка на...
Чете се за: 09:12 мин.
По света
Засилени проверки на водните атракциони по българското Черноморие
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ