БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Чете се за: 00:40 мин.
Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на...
Чете се за: 01:25 мин.
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Велислава Делчева: Промяната в системата на ТЕЛК не е помогнала на гражданите, а е довела до обратен ефект

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

За високи цени на стоки и услуги, както и за проблеми с ТЕЛК-овете, сигнализират жители на Варна. Това съобщи омбудсманът на Република България Велислава Делчева, която участва в шестата Национална научна конференция „Медиацията в другите публични сфери“.

Тя посочи, че промяната в системата на ТЕЛК с цел ограничаване на корупционните практики не е помогнала на гражданите, а е довела до обратен ефект.

Делчева акцентира и върху необходимостта от медиация при потребителски спорове – за електричество, вода и централно отопление. Според нея, с подобни казуси не бива да се натоварват нито гражданите, нито съдебната система.

По отношение на заплащането на целогодишна винетка от страна на мотористите омбудсманът подчерта, че това е недопустимо. Според нея няма причина да се плаща целогодишна винетка, при положение че мотористите използват пътищата основно от пролетта до есента, а стойността на застраховката „Гражданска отговорност“ за тях е повишена с до 80%.

Още по-несправедливо е, според Делчева, застрахователите да не позволяват разсрочено плащане на застраховката „Гражданска отговорност“.

#Велислава Делчева #"Гражданска отговорност" #мотористи

Последвайте ни

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
2
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
3
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа...
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
4
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
“Opening this show is an incredible opportunity”: Starting first in the running order, DARA will launch tonight’s semi-final of Eurovision with the song 'Bangaranga'
5
“Opening this show is an incredible opportunity”:...
В очакване на DARA: Българската песен открива втория полуфинал на "Евровизия"
6
В очакване на DARA: Българската песен открива втория полуфинал на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
5
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Общество

След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции у нас на годишна база
След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции у нас на годишна база
Какви са цените по Южното Черноморие на старта на сезона? Какви са цените по Южното Черноморие на старта на сезона?
Чете се за: 03:32 мин.
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1 Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1
Чете се за: 00:40 мин.
Свлачището в Родопите продължава да бъде активно, теренът остава опасен за работа Свлачището в Родопите продължава да бъде активно, теренът остава опасен за работа
Чете се за: 02:00 мин.
Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на Серес, на "Кулата" е спокойно Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на Серес, на "Кулата" е спокойно
Чете се за: 01:25 мин.
DARA в топ 10 на евентуалните победители в "Евровизия" според букмейкърите DARA в топ 10 на евентуалните победители в "Евровизия" според букмейкърите
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
DARA в топ 10 на евентуалните победители в "Евровизия" според букмейкърите DARA в топ 10 на евентуалните победители в "Евровизия" според букмейкърите
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на Серес, на "Кулата" е спокойно Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на Серес, на "Кулата" е спокойно
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Тръмп: Китай няма да предоставя военно оборудване на Иран Тръмп: Китай няма да предоставя военно оборудване на Иран
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Свлачището в Родопите продължава да бъде активно, теренът остава...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разбиха международен канал за контрабанда на цигари
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Четирима с обвинения след като МВР удари по имотната мафия
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Марко Рубио похвали България за помощта ни за "Епична ярост"
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ