Велковски: Играем през три дни и това ни държи на гребена на вълната

Футболистът на Арда Димитър Велковски попадна сред голмайсторите в реванша срещу Кауно Жалгирис (2:0) в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Левият халф-бек откри резултата с много хубав изстрел от около 25 метра, а малко след това се разписа и Светослав Ковачев. Кърджалийци елиминираха втори съперник и вече са на един кръг от влизане в същинската фаза на турнира.

„Честно казано, това е инстинкт. Топката дойде точно на левия ми крак. В интерес на истината имам хубав ляв крак, уцелих я добре топката и тя влезе. Не е бил случаен ударът, просто намерих топката по страхотен начин – това е. Дали моят гол е по-хубав или този на Ковачев? Смятам, че и двата гола са красиви. Няма значение колко е красив голът, важното е топката да влезе във вратата“, коментира Велковски.

Следващият съперник на Арда е Ракув (Ченстохова) – вицешампион на Полша от миналата година.

„За нас плейофните мачове са бонус, така или иначе. Досега всеки един мач беше труден, няма лесни съперници. Без притеснения и каквото сабя покаже. Със сигурност има натоварване, когато играем през три дни мачове. Има и пътувания, два пъти подред гостувахме – във Финландия и след това в Литва, но смятам този ритъм през три дни ни държи на гребена на вълната и може би ни помага до някаква степен“, завърши Велковски.

