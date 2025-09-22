Венцеслав Стефанов: Единственият начин е да действам с малко по-крути мерки към феновете

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов с крути мерки срещу част от феновете на "белите", с които влезе в конфликт след домакинското равенство с Берое вчера.

За БНТ той сподели, че вече няма да толерира подобни действия на привържениците.

"Искам да се извиня на всички хора, които са видели тези неща. Най-болезненото нещо в случая беше, че споменаха името на покойната ми майчица, аз излязох извън нерви и реагирах. Сульо и пульо, да се държи като някой гамен, това няма да се получи повече. Единственият начин е да действам с малко по-крути мерки. Те държат да остане този треньор и скандират Заги-Заги. Вчера той е казал, че отборът не е физически добре подготвен. Кой го подготвя този отбор", пита Стефанов.

Ръководителят на клуба отказа да каже, дали старши треньорът Златомир Загорчич ще се раздели с клуба при следващ слаб резултат.

"Ще видим. Ако си мъж трябва да си вършиш работата и да имаш отговорност. Не може треньорът да прехвърля отговорността върху ръководството. Не може да викаме, няма проблем, утре ще бъде по-добре. С молитва не става, а става с мотика", смята Стефанов.

