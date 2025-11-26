Венислав Антов и неговият Туркоа отпаднаха на осминафиналите за Купата на Франция

Венислав Антов и неговият Туркоа няма да защитават златото от Купата на Франция. Воденият от Дориан Ружейрон тим загуби гостуването си на Тур с 0:3 (20:25, 22:25, 20:25) на осминафиналите на надпреварата.

Туркоа загуби и Суперкупата на Франция неотдавна, след като отстъпи на същия съперник с 2:3 гейма в двубоя за трофея.

Националът бе най-резултатен за своя тим, като завърши с 10 точки. Толкова записа и Ян Мартинес (1 блокада). За съперника Ландри Кавого с 14 точки (1 ас, 2 блокади).