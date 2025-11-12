БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Венислав Антов отново блесна за Туркоа, но тимът му загуби от Тур мача за Суперкупата на Франция

Спорт
Антов бе топреализатор, като се отчете с 25 точки.

Националът Венислав Антов изигра пореден силен мач за Туркоа, но тимът му загуби битката за Суперкупата на Франция, която завърши с драматичен тайбрек.

Диагоналът и съставът, воден от Дориан Ружейрон, отстъпиха на Тур с 2:3 (25:18, 19:25, 16:25, 26:24, 17:19) в двубоя за трофея.

Антов бе топреализатор, като се отчете с 25 точки (1 ас, 2 блокади). С 13 точки се отличи Игнасио Луенгас (1 ас). За Тур Ник Муянович приключи с 24(1 блокада), Гийерме дош Сантош завърши с 14 точки (4 блокади).

Тур спечели шестата си Суперкупа.

#ВК Туркоа #ВК Тур #Венислав Антов

