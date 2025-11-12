Венислав Антов отново блесна за Туркоа, но тимът му загуби от Тур мача за Суперкупата на Франция

Националът Венислав Антов изигра пореден силен мач за Туркоа, но тимът му загуби битката за Суперкупата на Франция, която завърши с драматичен тайбрек.

Диагоналът и съставът, воден от Дориан Ружейрон, отстъпиха на Тур с 2:3 (25:18, 19:25, 16:25, 26:24, 17:19) в двубоя за трофея.

Антов бе топреализатор, като се отчете с 25 точки (1 ас, 2 блокади). С 13 точки се отличи Игнасио Луенгас (1 ас). За Тур Ник Муянович приключи с 24(1 блокада), Гийерме дош Сантош завърши с 14 точки (4 блокади).

Тур спечели шестата си Суперкупа.