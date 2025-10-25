Антов и Туркоа запазиха перфектния си актив в елита на Франция

Венислав Антов и неговият Туркоа записаха втора победа във Франция. Тимът, воден от Дориан Ружейрон, надигра Пари Волей с 3:0 (30:28, 27:25, 25:16) в среща от втори кръг на Marmara Spike Ligue.

Българският национал се отчете с 10 точки (1 ас). Най-резултатен бе Игнасио Луенгас със 17 точки (1 ас).

За съперника Том Коопс, Вук Кулпинац и Франсоа Уетц се отчетоха с по 11 точки.

В следващия кръг Туркоа среща Монпелие на 28 октомври, вторник, от 21:00 ч.