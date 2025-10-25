БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Антов и Туркоа запазиха перфектния си актив в елита на Франция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
Запази

Българският национал се отчете с 10 точки (1 ас).

Венислав Антов
Снимка: bgvolleyball.com
Слушай новината

Венислав Антов и неговият Туркоа записаха втора победа във Франция. Тимът, воден от Дориан Ружейрон, надигра Пари Волей с 3:0 (30:28, 27:25, 25:16) в среща от втори кръг на Marmara Spike Ligue.

Българският национал се отчете с 10 точки (1 ас). Най-резултатен бе Игнасио Луенгас със 17 точки (1 ас).

За съперника Том Коопс, Вук Кулпинац и Франсоа Уетц се отчетоха с по 11 точки.

В следващия кръг Туркоа среща Монпелие на 28 октомври, вторник, от 21:00 ч.

#Marmara Spike Ligue #ВК Туркоа #Венислав Антов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
1
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго от април 2026 г.
3
Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на...
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове
4
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
5
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Хърватия върна задължителната военна служба
6
Хърватия върна задължителната военна служба

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
3
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
6
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол

Още от: Европейски волейбол

Алекс Грозданов с личен рекорд при първия успех на ВК Люблин в полската лига
Алекс Грозданов с личен рекорд при първия успех на ВК Люблин в полската лига
Симеон Николов отново блести при втората победа на Локомотив Новосибирск Симеон Николов отново блести при втората победа на Локомотив Новосибирск
Чете се за: 00:42 мин.
Загуба за Казийски при завръщането му в Халкбанк Загуба за Казийски при завръщането му в Халкбанк
Чете се за: 01:00 мин.
Официално: Халкбанк представи Матей Казийски Официално: Халкбанк представи Матей Казийски
Чете се за: 03:12 мин.
Фантастичен Александър Николов окрили Лубе в българския дуел на италианска земя Фантастичен Александър Николов окрили Лубе в българския дуел на италианска земя
Чете се за: 02:30 мин.
Симеон Николов е в идеалния отбор на кръга Симеон Николов е в идеалния отбор на кръга
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято техника беше открадната Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято техника беше открадната
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село" Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Бойко Борисов: Данъците няма да се пипат
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Топло за сезона и в съботния ден
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Въздушна тревога беше обявена в почти цяла Украйна
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ