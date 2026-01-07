БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След 11 години: Пътищата на бившия селекционер на мъжкия ни национален отбор Силвано Пранди и френския гранд Шомон се разделиха

Под ръководството на Силвано Пранди, Шомон спечели шампионската титла през сезон 2016/17, Суперкупа на Франция през 2017 и Купа на Франция през 2021/22

силвано пранди остава начело българия федерацията план
Снимка: БГНЕС
Бивш селекционер на националния отбор на България Силвано Пранди се раздели с френския гранд Шомон след 11 години, обявиха официално от клуба.

Според информацията президентът на клуба Бруно Соарфек и италианският треньор са прекратили сътрудничеството си по взаимно съгласие. Решението дойде 3 дни след тежката домакинска загуба в събота срещу Сен Назер (с 0:3 гейма), резултат, който допълнително изостри и без това трудната ситуация за Шомон, който е последен в елита с 3 победи и 11 загуби с 12 точки.

Раздялата идва в навечерието на решаващ европейски мач. Шомон излиза срещу Фойникас Сирос в битка за осминафиналите на Купата на претендентите. Отборът ще бъде под ръководството на помощника на Пранди Иван Перес. От клуба имат месец да намерят нов старши треньор, който да поведе тима.

Под ръководството на Силвано Пранди, Шомон спечели шампионската титла през сезон 2016/17, Суперкупа на Франция през 2017 и Купа на Франция през 2021/22, резултати, които остават най-конкретното доказателство за работата на италианския треньор с френския клуб.

