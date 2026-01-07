Алекс Николов ще пропусне гостуването на Льовен

Българският национал Александър Николов ще пропусне гостуването на Кучине Лубе Чивитанова на белгийския Хаасроде Льовен от груповата фаза на Шампионската лига. Причината е заболяване от грип, което е повалило посрещача и го е оставило на легло.

Италианският вицешампион ще търси успех във втория си мач от надпреварата в Белгия, но без своя водещ реализатор. Николов е с висока температура и не е участвал в тренировките на тима през последните два дни, като изобщо не е пътувал с отбора.

В първия кръг от групите Чивитанова започна с категорична победа над френския Монпелие, в чийто състав наскоро се присъедини друг български национал – централният блокировач Николай Къртев.