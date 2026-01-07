БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алекс Николов ще пропусне гостуването на Льовен

Николов е с висока температура и не е участвал в тренировките на тима през последните два дни

солиден александър николов поведе лубе нова победа италия
Слушай новината

Българският национал Александър Николов ще пропусне гостуването на Кучине Лубе Чивитанова на белгийския Хаасроде Льовен от груповата фаза на Шампионската лига. Причината е заболяване от грип, което е повалило посрещача и го е оставило на легло.

Италианският вицешампион ще търси успех във втория си мач от надпреварата в Белгия, но без своя водещ реализатор. Николов е с висока температура и не е участвал в тренировките на тима през последните два дни, като изобщо не е пътувал с отбора.

В първия кръг от групите Чивитанова започна с категорична победа над френския Монпелие, в чийто състав наскоро се присъедини друг български национал – централният блокировач Николай Къртев.

