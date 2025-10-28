Венсан Компани: Гладни сме да спечелим Купата на Германия

Байерн Мюнхен е в серия от 13 поредни победи във всички турнири от началото на сезона и ще опита да запази стопроцентовата си успеваемост с победа срещу Кьолн във втория кръг на Купата на Германия в сряда, заяви треньорът Венсан Компани.

Байерн постигна 13 победи от 13 мача, след като победи домакините Борусия Мьонхенгладбах с 3:0 в събота, за да оглави Бундеслигата с максималните 24 точки от осем мача.

Тяхната серия изравни рекорда за най-добър старт на кампания в петте най-големи първенства на Европа, който беше постигнат само от Милан през кампанията 1992-93.

"Правим много неща правилно в момента и трябва да го приложим в следващия мач. Досега Кьолн се справяха добре. Трябва да им се отдаде заслуженото за това, което правят в защита. Действат с много бързина. Играят у дома, така че имат пълното право да вярват в шансовете си. Но ние сме много гладни за тази купа“, каза Компани на пресконференция.

Байерн, който за последно достигна финал за Купата на Германия през 2020 г., има натоварена седмица с три мача за седем дни, започвайки с пътуването до Кьолн в сряда. Те приемат намиращия се в добра форма Байер Леверкузен в първенството в събота преди мача от Шампионската лига срещу носителя на трофея Пари Сен Жермен във вторник.