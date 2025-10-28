БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Венсан Компани: Гладни сме да спечелим Купата на Германия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на Байерн Мюнхен отличи отбора на Кьолн преди мача между двата отбора.

Венсан Компани
Снимка: БТА
Слушай новината

Байерн Мюнхен е в серия от 13 поредни победи във всички турнири от началото на сезона и ще опита да запази стопроцентовата си успеваемост с победа срещу Кьолн във втория кръг на Купата на Германия в сряда, заяви треньорът Венсан Компани.

Байерн постигна 13 победи от 13 мача, след като победи домакините Борусия Мьонхенгладбах с 3:0 в събота, за да оглави Бундеслигата с максималните 24 точки от осем мача.

Тяхната серия изравни рекорда за най-добър старт на кампания в петте най-големи първенства на Европа, който беше постигнат само от Милан през кампанията 1992-93.

"Правим много неща правилно в момента и трябва да го приложим в следващия мач. Досега Кьолн се справяха добре. Трябва да им се отдаде заслуженото за това, което правят в защита. Действат с много бързина. Играят у дома, така че имат пълното право да вярват в шансовете си. Но ние сме много гладни за тази купа“, каза Компани на пресконференция.

Байерн, който за последно достигна финал за Купата на Германия през 2020 г., има натоварена седмица с три мача за седем дни, започвайки с пътуването до Кьолн в сряда. Те приемат намиращия се в добра форма Байер Леверкузен в първенството в събота преди мача от Шампионската лига срещу носителя на трофея Пари Сен Жермен във вторник.

Свързани статии:

Байерн Мюнхен надви десетима от Борусия Мьонхенгладбах с голове след почивката
Байерн Мюнхен надви десетима от Борусия Мьонхенгладбах с голове след почивката
Лидерът в Бундеслигата победи последния в класирането.
Чете се за: 02:22 мин.
#Купа на Германия по футбол 2025/26 #Венсан Компани #Байерн Мюнхен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
1
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213 лева?
2
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
3
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
4
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
5
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...
Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро
6
Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
3
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Футбол

Левски представи новия си клубен автобус
Левски представи новия си клубен автобус
Трагедия в Италия: Вратар на Интер блъсна и уби възрастен мъж в количка Трагедия в Италия: Вратар на Интер блъсна и уби възрастен мъж в количка
Чете се за: 01:32 мин.
Хулио Веласкес: Гледаме себе си и не губим енергия, за да гледаме в останалите Хулио Веласкес: Гледаме себе си и не губим енергия, за да гледаме в останалите
Чете се за: 03:05 мин.
Барселона налага три ограничения по адрес на Ламин Ямал Барселона налага три ограничения по адрес на Ламин Ямал
Чете се за: 01:37 мин.
Лионел Меси: Искам да бъда важна част от отбора на Аржентина за Мондиал 2026 Лионел Меси: Искам да бъда важна част от отбора на Аржентина за Мондиал 2026
Чете се за: 02:35 мин.
Дани Карвахал страда от контузия в дясното коляно Дани Карвахал страда от контузия в дясното коляно
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите гласуват на извънредно заседание парите за...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Жечо Станков: Доставките на горива за България са гарантирани,...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Японският премиер обеща да номинира Тръмп за Нобеловата награда за мир
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ