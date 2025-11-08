БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вердер сломи Волфсбург след късен обрат

от БНТ
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Четвърти успех за тима от Бремен в Бундеслигата.

Вердер сломи Волфсбург след късен обрат
Снимка: БТА
Вердер Бремен записа четвърта победа от началото на сезона в Бундеслигата. “Зелено-белите“ обърнаха Волфсбург на свой терен след 2:1 в мач от десетия кръг.

Матиас Сванберг откри резултата за "вълците" в 28-ата минута, като те имаха преднина на почивката. Вердер направи късен обрат, като Йенс Стаге изравни за домакините едва в 83-ата минута, а в четвъртата минута на добавеното време Самуел Мбангула донесе трите точки на тима от Бремен.

„Зелено-белите“ се изкачи на седмото място в класирането с 15 точки. Волфсбург е на 12-а позиция с 8 точки.

#Бундеслига 2025/2026 #ФК Волфсбург #ФК Вердер Бремен

