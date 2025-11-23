Верижна катастрофа затруднява трафика на АМ "Тракия"

Катастрофа с четири автомобила затруднява трафика на автомагистрала "Тракия", в посока Бургас. Инцидентът за верижното пътно-транспортно произшествие е в отсечката 110-112 км.

По предварителни данни няма пострадали хора. По информация на полицията три от автомобилите се намират в аварийната лента, а един - в активната. До изтеглянето им движението е ограничено.

На място има полицейски екип, но водачите трябва да преминават с повишено внимание. Заради инцидента се е образувала петкилометрова колона.