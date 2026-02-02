верона уволни паоло дзанети

Последният във временното класиране в италианската Серия А Верона уволни старши треньора Паоло Дзанети след година и половина на поста. Решението идва след серия от осем мача без победа за Верона, съобщиха от клуба, цитирани от агенция Reuters.

Тимът загуби с 0:4 от Каляри в събота, като е спечелил само две срещи от първенството на Италия и се намира на последното, 20-о място, на 4 точки под зоната на изпадащите

„Верона обявява, че Паоло Дзанети е освободен от задълженията си като старши треньор на първия отбор“, се казва в изявлението на клуба, добавяйки, че треньорът на състава до 19 години Паоло Самарко ще води тренировката на първия тим днес.

Паоло Дзанети изведе Верона до 14-ото място в Серия А през миналия сезон, като избегна изпадането. През настоящия сезон футболистите на тима се представят по-зле, като имат най-много допуснати голове в лигата - 41 от 23 мача досега.

Верона ще бъде домакин на 19-ия в подреждането Пиза в петък, като и двата отбора имат по 14 точки в актива си.