ИЗВЕСТИЯ

България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

Весела Лечева беше гост на Египетския олимпийски комитет

от БНТ
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Лечева разговаря с генералния секретар Хазем Хосни, който също така е президент на Африканската федерация по стрелба (ASSF) и на Египетската федерация по стрелба.

Весела Лечева
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Председателят на БОК Весела Лечева беше гост на Египетския олимпийски комитет днес. Лечева разговаря с генералния секретар Хазем Хосни, който също така е президент на Африканската федерация по стрелба (ASSF) и на Египетската федерация по стрелба.

В момента Кайро е домакин на световното първенство по стрелба с над 700 състезатели, като спортната база, която е разположена във военен комплекс, впечатлява със своите мащаби.

Лечева и Хосни разговаряха за сътрудничеството между двата олимпийски комитета – размяна на опит и кадри, възможности за използване на спортните бази в двете държави.

Догодина друг африкански град - Дакар е домакин на Младежките олимпийски игри. Лечева и Хосни обсъдиха готовността на контитента да приеме за първи път толкова голямо състезание.

След разговора в централата в Кайро, двукратната олимпийска медалистка и петкратна световна шампионка по стрелба посети и Олимпийския музей на страната. Там тя остави своя подпис в книгата за гости.

#Хазем Хосни #Весела Лечева

