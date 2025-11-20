БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Весела Лечева: Нямаме възможност да работим като нормален олимпийски комитет

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мартин Гошев
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Председателят на Българския олимпийски комитет определи ситуацията в БОК като "срам за цяла България".

Весела Лечева
Снимка: БТА
Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева е разочарована от факта, че централата не може да функционира нормално.

По-рано тази седмица стана ясно, че Софийският градски съд (СГС) се произнесе в полза на Весела Лечева и по второто от делата, които бяха заведени срещу избора за председател на БОК. Според нея обаче съдебният процес коства ценно време, през което България не работи за развитието на спорта.

"Втори състав на СГС е излязъл с категорично решение. Отхвърлили са всички претенции на жалбоподателите. Съдът потвърди по категоричен начин решението на Общото събрание - беше проведено по начин, по който да бъдат зачетени всички възможни решения. Съдът потвърди всичко, което се разви на 19 март. Втори състав потвърди решението и на МОК. За съжаление 7 месеца по-късно имаме този резултат", сподели тя.

Лечева определи ситуацията в БОК като "срам за цяла България".

"Нямам представа колко дълго ще продължи тази процедура. Не мога да виня съдиите. Безсмислените молби имат за цел да шиканират целия процес или да променят резултатите от Общото събрание. Нямат никакво основание да бавят процеса. Процесът в БОК се саботира и стопира. Нямаме възможност да работим като нормален олимпийски комитет. Исках да не се усети, че БОК е подложен на тази безпрецедентна ситуация. Искахме нормална комуникация с предишното ръководство и нормален преход на управление, без да се ощетяват федерации и състезатели. Никой не заслужава такова отношение. Надявам се на разумен подход. Нека намерим вариант, за да излезем от цялата ситуация. Срамът е за цяла България. Цяла година абсолютно безхаберие", допълни председателят на централата.

Весела Лечева присъства в Музея на спорта на стадиона „Васил Левски“, където плувецът Цанко Цанков дари за спортната история плувната си шапка, очилата и сертификата от успешното 24:30-часово плуване в река Дунав, осъществено през август тази година.

"За нас е голяма чест и гордост Българският музей на спорта да бъде попълнен с още един успех. Цанко Цанков винаги ни е радвал с неговите успехи. Винаги е показвал силата на българския дух. Той е вдъхновител и изключителен ролеви модел за всяко едно българско дете. Това е основната мисия и на БОК. Спортът е възпитание, образование, чест и достойнство", добави тя.

#Весела Лечева

