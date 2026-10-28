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Весела Лечева откри обновената лекоатлетическа писта на стадион "Христо Ботев“ във Враца

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Спорт
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Съоръжението е с нова сертифицирана настилка и cмодернизирани зони за различни дисциплини, а председателят на БОК определи проекта като инвестиция в бъдещето на българския спорт

весела лечева откри обновената лекоатлетическа писта стадион христо ботевldquo враца
Снимка: БТА
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Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева участва в официалното откриване на обновената лекоатлетическа писта на стадион "Христо Ботев“ във Враца. Събитието беше отбелязано със символично пресичане на лентата от местни лекоатлети, които направиха първия спринт по новата настилка.

На церемонията присъства и кметът на Враца Калин Каменов, който подчерта значението на модерната спортна инфраструктура за развитието на младите таланти и подготовката на състезателите.

"Важно е да я пазим и поддържаме, защото тя е създадена за вас – за тренировки, подготовка и бъдещи успехи. Пожелавам ви много упоритост, постоянство и воля за победа“, заяви Каменов.

Весела Лечева също приветства реализирането на проекта, като отбеляза, че подобни инвестиции имат значение не само за местния спорт, но и за развитието на леката атлетика в национален мащаб.

"Похвални са усилията на кмета за изграждането и развитието на цялата спортна инфраструктура в града. Неслучайно Враца беше първият град домакин на Националния олимпийски фестивал. Вярвам, че тази придобивка е за цяла България, защото това е инвестиция в здравето на децата ни и в талантливото поколение на страната“, заяви председателят на БОК.

Поздравления към състезателите и техните треньори отправи и президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов.

Ремонтните дейности на стадион "Христо Ботев“ включват премахване на старата настилка, полагане на нова, сертифицирана от World Athletics, както и цялостно разчертаване на беговите трасета.

Обновени са и секторите за скок на дължина, троен скок, тласкане на гюле, хвърляне на чук и диск.

#Български олимпийски комитет (БОК) #Весела Лечева

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