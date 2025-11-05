БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Весела Лечева се срещна с Кърсти Ковънтри в Лозана

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
Спорт
Запази

Олимпийското движение трябва да запази своята независимост, треньорите трябва да станат звезди, каза председателят на БОК.

Весела Лечева Кърсти Ковънтри
Снимка: Весела Лечева
Слушай новината

Председателят на БОК и член на комисията по „Обществени въпроси и корпоративни комуникации“ на МОК Весела Лечева се обяви за по-голяма видимост на треньорите, запазване на независимостта и традициите на олимпийското движение. Лечева е част от дискусията „Готови за бъдещето“ в Лозана.

В централата на МОК Лечева се срещна с Кърсти Ковънтри, по чиято идея се провеждат общите заседания на всички комисии. Лечева благодари на първата жена-председател на Международния олимпийски комитет за инициативата, която дава възможност на всички членове на комисии да дадат своето мнение за бъдещето на олимпийското движение.

„Кърсти Ковънтри събра днес всички членове на комисии на МОК, които заседават под мотото „Готови за бъдещето“, за да набележат най-големите предизвикателства пред олимпийското движение, както и големите възможности. В началото на своя мандат новият президент на МОК иска да чуе всеки глас, който може да спомогне за устойчивото развитие на нашата организация. Затова и най-важните теми, които поставих са баланса между спортовете, как да запазим неутралитет на фона на големите геополитически конфликти и как да се фокусираме върху треньорите като хората, които стоят зад успехите на спортистите“, отбеляза Лечева.

След края на срещите с членовете на комисиите, Кърсти Ковънтри ще запознае Изпълнителното бюро с идеите за развитие и ще начертае пътя за следващите години.

„Олимпийското движение трябва да запази своята независимост. Точно това го прави устойчиво във времето, а МОК организация, която е уважавана от целия свят, и която успява да премине през всякакви турболентни времена“, каза още Лечева.

Двукратната олимпийска медалистка и стрелец №1 на 20-ти век обърна внимание и на друга тема – статута на треньорите.

„Сред нас има много велики спортисти, олимпийски и световни шампиони. И ние сме хората, които най-добре знаем кой ни е помогнал да станем шампиони. Тези хора са нашите треньори. Трябва ли треньорите също да бъдат звезди? Трябва ли да бъдат промотирани като ролеви модели? Трябва ли да получават повече медийно внимание? Знаете ли името на първия треньор на Меси или на първия треньор на Федерер?“, попита своите колеги Лечева.

Председателят на БОК и член на комисията по „Обществени въпроси и корпоративни комуникации“ се изказа и по темата за олимпийската програма.

„Всички сме запознати с политиката за въвеждане на нови спортове, която е продиктувана от желанието да бъдат привлечени млади хора, от съобразяване с националните характеристики на градовете-домакини, цели насърчаване на иновациите и развитието. Надявам се да не прозвуча старомодно, но съм убеден, че въпреки всичко това трябва да съхраним традицията и баланса. И ще дам един пример – турнирът „Уимбълдън“. Той е създаден през 1876 г. И традицията продължава – мачовете се играят на тревни кортове, а тенисистите са с бели екипи. Искат ли марките да въведат ярки цветове? Да, разбира се, но „Уимбълдън“ е силен, защото запазва традициите. Смятам, че голямата сила на олимпийското движение се крие в традицията. Ето защо трябва да бъдем много внимателни, когато правим промени, за да не навредим на най-ценното, което имаме – традицията“, завърши Лечева.

#Кърсти Ковънтри #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
1
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
2
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
3
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен
4
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически...
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
5
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите
6
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията,...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Други спортове

Спортни новини 05.11.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 05.11.2025 г., 12:25 ч.
Почина зам.-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов Почина зам.-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов
Чете се за: 02:35 мин.
Елена Касакова и Ирина Николова спечелиха по два медала на Държавния шампионат по всестранна езда Елена Касакова и Ирина Николова спечелиха по два медала на Държавния шампионат по всестранна езда
Чете се за: 01:10 мин.
Мъжкият отбор на България остана четвърти на Балканиадата по спортна гимнастика в Задар Мъжкият отбор на България остана четвърти на Балканиадата по спортна гимнастика в Задар
Чете се за: 03:15 мин.
Очаквайте: Тур дьо Франс Критериум на Саитама в неделя на живо по БНТ 3 Очаквайте: Тур дьо Франс Критериум на Саитама в неделя на живо по БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.
Спортни новини 05.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 05.11.2025 г., 06:30 ч.

Водещи новини

Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул. „Витоша“
Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул....
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тристранката се провали след бойкот от работодателите Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Нидерландия конфискува кокаин на стойност 250 млн. евро и задържа 8...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ