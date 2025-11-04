БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Весела Лечева ще участва в комисия на МОК в Лозана под ръководството на Кърсти Ковънтри

Заседанията в Олимпийската къща в Лозана ще се проведат под мотото „Готови за бъдещето“.

Весела Лечева ще участва в комисия на МОК в Лозана под ръководството на Кърсти Ковънтри
Председателят на БОК и член на комисията на МОК по „Обществени въпроси и корпоративни комуникации“ Весела Лечева е на тридневно посещение в Лозана. В сряда, 5 ноември 2025 г., Лечева ще участва в заседанието на комисията, като поканата за това бе изпратена лично от новия президент на МОК Кърсти Ковънтри. Заседанията в Олимпийската къща в Лозана ще се проведат под мотото „Готови за бъдещето“.

„Когато бях избрана за президент на МОК, казах, че искам да направим пауза и да помислим. Ще се радвам да чуя Вашия глас по време на дискусиите за бъдещето. Колективното мислене, придружено с Вашата огромна експертиза, ще ни помогне да моделираме в правилната посока това бъдеще“, пише в поканата си Кърсти Ковънтри.

Срещата е част от по-широка консултация, инициирана от президента Ковънтри, с цел да се оформи бъдещето на олимпийското движение, като комисиите на МОК ще играят ключова роля в този процес. Членовете на комисията, която е една от водещите при оформяне на политиките на МОК, ще проведат дискусия по няколко основни теми: спортистите, Олимпийските игри, Олимпийското движение, за по-добър свят чрез спорт, ангажираност и генериране на приходи.

„Присъственият формат на заседанията дава възможност за по-добра обратна връзка и успешна комуникация. Ще представя пред колегите от комисията, както и пред президента Кърсти Ковънтри, моите идеи, така че Олимпийските игри и Олимпийското движение да продължат да трупат популярност, но и да съумеем да опазим традициите“, заяви Лечева.

В комисията по „Обществени въпроси и корпоративни комуникации“ членуват барон Колин Бъркли Мойнихан, олимпийски медалист, политик, бизнесмен и спортен администратор, принц Фахад бин Джалави Алсауд от Саудитска Арабия, принц Фейсал Ал Хюсеин от Йордания, член на Изпълнителното бюро на МОК и на редица важни комисии, Навал Ел Мутавакел, член на Изпълнителното бюро и на редица важни комисии, две бивши президентки – Колинда Грабар-Китарович (Хърватия) и Лаура Чинкила (Коста Рика), Андреа Монти, директор на комуникацията на Милано-Кортина 2026, Джовани Малаго, президент и главен изпълнителен директор на Group Sa.Mo.Car S.P.A. (семейна компания в сектора на луксозните автомобили като Ferrari и Maserati), както и редица други бивши шампиони, спортни администратори и хора със сериозен политически опит, или такъв в големи световни корпорации.

