БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 03:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Весела Лечева: Страхотен нов успех за българския олимпийски тим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Председателят на Българския олимпийски комитет отличи успеха на Лора Христова.

Весела Лечева
Снимка: БТА
Слушай новината

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева поздрави Българската федерация по биатлон и за цялата българска олимпийска делегация след спечелването на бронзов медал от Лора Христова в индивидуалната дисциплина на 15 километра на Игрите в Милано-Кортина.

Публикацията на Весела Лечева в социалната мрежа "Фейсбук":

Страхотен нов успех за българския олимпийски тим!

Прекрасната Лора Христова спечели бронзов медал, първи за българския биатлон от Солт Лейк Сити 2002. Благодарим ти, Лора! За характера, борбеността, емоцията!

Поздравления за Българската федерация по биатлон и за цялата ни олимпийска делегация!

Велика емоция!

Свързани статии:

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
23-годишната българка финишира за 42:20.1 минути, след като свали...
Чете се за: 03:22 мин.
#Милано/Кортина 2026 #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят "Петрохан" - очакванията на хората
1
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
3
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"
4
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая...
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти на трагедията
5
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Milano Cortina 2026

Екатерина Дафовска: Направо сме на седмото небе
Екатерина Дафовска: Направо сме на седмото небе
Павлина Филипова: Целият екип на Българската федерация по биатлон допринесе за успеха на Лора Христова Павлина Филипова: Целият екип на Българската федерация по биатлон допринесе за успеха на Лора Христова
Чете се за: 03:12 мин.
Иван Пешев: Невероятна Лора Христова Иван Пешев: Невероятна Лора Христова
Чете се за: 01:35 мин.
Илияна Йотова: Благодарим ти, Лора Христова Илияна Йотова: Благодарим ти, Лора Христова
Чете се за: 01:05 мин.
Международният съюз по биатлон: Лора Христова направи състезанието на живота си Международният съюз по биатлон: Лора Христова направи състезанието на живота си
Чете се за: 00:57 мин.
Милена Тодорова: Трябва да се концентрирам върху това, което правя на тренировка и да го покажа на състезания Милена Тодорова: Трябва да се концентрирам върху това, което правя на тренировка и да го покажа на състезания
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров? Кой е Андрей Гюров?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и хората му Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и хората му
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Политическите реакции след решението на президента Андрей Гюров да...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс,...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Държавата подписа 12-годишен договор с първия частен жп превозвач
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ