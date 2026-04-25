Везенков и Олимпиакос финишираха на перфектния път в Гърция

Александър Везенков загатна за своите възможности и помогна на Олимпиакос да сложи перфектен край на редовния сезон в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници подчиниха АЕК Атина при визитата си след 94:84 в среща от последния 26-и кръг.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери стартовата петица. Българският национал постави името си сред реализаторите и не бе далече от дабъл-дабъл. Крилото остави на сметката си 11 точки, 7 борби и 1 асистенция за 20 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 3/5 от средна дистанция, 1/2 отвъд дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин селекцията на Йоргос Барцокас финишира без проблеми на върха с пълен актив от 24 победи. Везенков и компания вече мислят за плейофите в елита на южната ни съседка. На четвъртфиналите "червено-белите" ще имат за съперник Колосос Родос, който финишира на осмата позиция в крайното класиране.

Домакините дадоха да се разбере, че на техните съперници няма да им бъде лесно и още в откриващите минути се радваха на крехка разлика, но гостите отвърнаха на удара и си извоюваха точка актив в края на встъпителния период. Честата смяна на водачеството се превърна в тенденция и в началото на следващата десетка, но и този път „червено-белите“ наложиха волята си и се прибраха в съблекалнята при 46:40.

Сценарият се повтори и в хода на третата част, когато отборът от Атина провокира обрата. Последва бърз отговор на тима от Пирея, който си издейства 4-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт участникът в Евролигата удържа още един щурм на своя съперник и сложи точка на спора.

Еван Фурние и Тайлър Дорси дадоха тон на действащите шампиони на Гърция с по 14 точки. Костас Папаниколау финишира с 12, Тайрик Джоунс регистрира 11 и 6 борби, Никола Милутинов приключи с 10 и 6 овладени под двата ринга топки.