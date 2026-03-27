Везенков: Не тая злоба към Светислав Пешич

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков разкри в подкаста Game On отношението си към бившия си треньор в Барселона Светислав Пешич. Легендарният сръбски специалист застана начело на Барселона през февруари 2018 година и двамата работиха заедно известно време.

„Като цяло не тая злоба и се опитвам да видя какво съм направил погрешно. Като това, че не бях на нивото, на което трябваше или можех да бъда. Прибирах се вкъщи и си мислех да говоря директно с него. Да му кажа: „Несправедлив си към мен.“ Или че ме подлага на трудности“, коментира българският национал.

Везенков, който сега е звездата на Олимпиакос, се върна и към ситуация от третия си сезон в Испания.

„През третата ми година в Барселона се случиха някои неща с някои треньори. През тази година човешките взаимоотношения бяха поставени на изпитание. Може да се отнесат несправедливо с теб, треньорът може да има проблем с теб, но търпението и доброто отношение са важни. Опитах се да се докажа на тренировките. Да пристигам първи, да си тръгвам последен. Да бъда на разположение за треньора и ако не ме пусне, добре. Ще се оправя“, разказа Александър Везенков, цитиран от Eurohoops.net.

„Все още имам страхотни отношения с момчетата, с които играх там. Все още си говорим много. Грижеха се за мен като един от най-младите играчи в отбора. Наскоро се изправихме срещу този треньор. Не мога да бъда двуличен. Няма да го поздравя, дори няма да му кажа „Здравей“. Като треньор, той е много добър треньор с успехи“, призна Везенков.