Везенков: Не тая злоба към Светислав Пешич

Все още имам страхотни отношения с момчетата, с които играх там, сподели българинът.

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков разкри в подкаста Game On отношението си към бившия си треньор в Барселона Светислав Пешич. Легендарният сръбски специалист застана начело на Барселона през февруари 2018 година и двамата работиха заедно известно време.

„Като цяло не тая злоба и се опитвам да видя какво съм направил погрешно. Като това, че не бях на нивото, на което трябваше или можех да бъда. Прибирах се вкъщи и си мислех да говоря директно с него. Да му кажа: „Несправедлив си към мен.“ Или че ме подлага на трудности“, коментира българският национал.

Везенков, който сега е звездата на Олимпиакос, се върна и към ситуация от третия си сезон в Испания.

„През третата ми година в Барселона се случиха някои неща с някои треньори. През тази година човешките взаимоотношения бяха поставени на изпитание. Може да се отнесат несправедливо с теб, треньорът може да има проблем с теб, но търпението и доброто отношение са важни. Опитах се да се докажа на тренировките. Да пристигам първи, да си тръгвам последен. Да бъда на разположение за треньора и ако не ме пусне, добре. Ще се оправя“, разказа Александър Везенков, цитиран от Eurohoops.net.

„Все още имам страхотни отношения с момчетата, с които играх там. Все още си говорим много. Грижеха се за мен като един от най-младите играчи в отбора. Наскоро се изправихме срещу този треньор. Не мога да бъда двуличен. Няма да го поздравя, дори няма да му кажа „Здравей“. Като треньор, той е много добър треньор с успехи“, призна Везенков.

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
Пролетен студ връхлетя Чехия, на места натрупа 10 см сняг
Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи"
Мъж почина след побой, опитал да защити дъщеря си в дома им
Задържаха жената, за която се смята, че е наръгала четирима души в София
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато", предлагането остава недостатъчно
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
