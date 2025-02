Везенков помечта за дабъл-дабъл при рецитал на Олимпиакос срещу италианци (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимпиакос направиха още една вярна крачка по пътя към откъсването на върха в Евролигата. Българинът и неговите съотборници сломиха Виртус Болоня с 92:70 в среща от 27-ия кръг, изиграна във "Виртус Сегафредо Арена". Селекцията на Йоргос Барцокас господстваше на паркета порез първото полувреме, а през второто се справи с краткотрайния щурм на италианците, за да си извоюва четвърта поредна успешна стъпка в турнира на богатите и да им нанесе пета последователна грешка.

Както се и очакваше, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година отново бе предпочетен да намери място сред титулярите. Този път българският национал бе далече от обичайното си представяне в офанзивен план, но това не го спря да постави името си сред реализаторите и да остане на крачка от дабъл-дабъл. Крилото остави на сметката си 12 точки, 8 борби, 1 асистенция и 1 чадър за 27 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 2/6 от средно разстояние, 2/5 отвъд дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Това се оказа достатъчно за гърците да останат в позицията на еднолични лидери във временното класиране с 20 победи и 7 загуби, а съставът, воден от Душко Иванович, продължава да разочарова, намирайки се на незавидното 16-то място с огледален баланс. На 7 март (петък) Везенков и компания ще домакинстват на Партизан, докато Виртус ще има визита на Анадолу Ефес.

Гостите властваха с пълна сила в откриващите минути, в които намериха пътя към двуцифрената разлика, изкована главно от Еван Фурние, Никола Милутинов, Александър Везенков и Костас Папаниколау. Домакините се намираха в пълен нокдаун и дори проблясъците на Айзея Кординие не дадоха резултат, което даде основание на гърците да си издействат аванс от 20 точки в края на встъпителния период.

Доминацията на „червено-белите“ не стихна и в хода на следващата десетка Мустафа Фал правеше каквото си поиска и тимът от Пирея не остави своя съперник без никакви аргументи, за да се прибере в съблекалнята при 54:29 в своя полза.

