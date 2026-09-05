Вицепремиерът Александър Пулев ще води българска правителствена делегация в Пекин

Заминавам за Пекин, където ще ръководя българската правителствена делегация за Деветнадесетата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество. Това написа в профила си във Фейсбук вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

"Това е регулярна комисия и важен инструмент за икономически диалог. След като миналата година Осемнадесетата сесия се проведе в София, сега продължаваме разговора в Пекин с конкретен фокус върху индустриалното сътрудничество, автомобилната индустрия, декарбонизация и зелени технологии.

Продължаваме да работим приоритетно с всички наши евроатлантически партньори. В същото време трябва да използваме пълния потенциал на България като пълноправен член на ЕС и еврозоната и да диверсифицираме икономическото сътрудничество с държави от Близкия и Далечния изток, когато това е в интерес на българските потребители и домакинства.

В Китай основният ни фокус ще бъде автомобилният сектор – един от структуроопределящите отрасли на българската икономика. Секторът в България има принос от над 10% към БВП, разполага с развита екосистема от над 380 компании и 38 R&D центъра и осигурява работа на близо 85 000 души. Това е сектор, който постигна огромни успехи у нас, но днес е изправен пред сериозни предизвикателства.

В същото време Китай е безапелационен лидер в автомобилната индустрия и зелените технологии. Китайските автомобили вече са изключително конкурентоспособни и това се вижда и от мнението на потребителите – от Канада, през Англия, до Западна Европа. Те предлагат много силен модел качество – цена, който променя глобалния автомобилен пазар.

Това е възможност и за България. Можем да привлечем инвестиции, технологии, производство, както и да създадем нови възможности за българските компании в автомобилната екосистема", написа Пулев.