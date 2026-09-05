БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е,...
Чете се за: 01:05 мин.
Европейско признание: Писателят Георги Господинов получи...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вицепремиерът Александър Пулев ще води българска правителствена делегация в Пекин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Запази
вицепремиерът александър пулев води българска правителствена делегация пекин
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Заминавам за Пекин, където ще ръководя българската правителствена делегация за Деветнадесетата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество. Това написа в профила си във Фейсбук вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

"Това е регулярна комисия и важен инструмент за икономически диалог. След като миналата година Осемнадесетата сесия се проведе в София, сега продължаваме разговора в Пекин с конкретен фокус върху индустриалното сътрудничество, автомобилната индустрия, декарбонизация и зелени технологии.

Продължаваме да работим приоритетно с всички наши евроатлантически партньори. В същото време трябва да използваме пълния потенциал на България като пълноправен член на ЕС и еврозоната и да диверсифицираме икономическото сътрудничество с държави от Близкия и Далечния изток, когато това е в интерес на българските потребители и домакинства.

В Китай основният ни фокус ще бъде автомобилният сектор – един от структуроопределящите отрасли на българската икономика. Секторът в България има принос от над 10% към БВП, разполага с развита екосистема от над 380 компании и 38 R&D центъра и осигурява работа на близо 85 000 души. Това е сектор, който постигна огромни успехи у нас, но днес е изправен пред сериозни предизвикателства.

В същото време Китай е безапелационен лидер в автомобилната индустрия и зелените технологии. Китайските автомобили вече са изключително конкурентоспособни и това се вижда и от мнението на потребителите – от Канада, през Англия, до Западна Европа. Те предлагат много силен модел качество – цена, който променя глобалния автомобилен пазар.

Това е възможност и за България. Можем да привлечем инвестиции, технологии, производство, както и да създадем нови възможности за българските компании в автомобилната екосистема", написа Пулев.

#министър Александър Пулев #вицепремиерът Александър Пулев #визита в Китай #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство в Исперих
1
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното първенство по Сока 6
2
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
Испания отбеляза температурен рекорд от 45,7 градуса
3
Испания отбеляза температурен рекорд от 45,7 градуса
Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си дъщери във вторник
4
Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си...
Откриха още над 840 грама кокаин по случая с близо 5 кг марихуана във Варна
5
Откриха още над 840 грама кокаин по случая с близо 5 кг марихуана...
Президентът Илияна Йотова участвав откриването на 25-о издание на Националния фолклорен фестивал за двугласнопеене и народна песен в Неделино
6
Президентът Илияна Йотова участвав откриването на 25-о издание на...

Най-четени

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
2
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
4
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
5
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
6
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...

Още от: Бизнес

Роберт Фицо на посещение у нас: България и Словакия с тясно сътрудничество за ядрената енергетика и отбрана (ОБЗОР)
Роберт Фицо на посещение у нас: България и Словакия с тясно сътрудничество за ядрената енергетика и отбрана (ОБЗОР)
Имитиращите продукти ще бъдат ясно обозначени, за да знае потребителят какво консумира, заяви земеделският министър Имитиращите продукти ще бъдат ясно обозначени, за да знае потребителят какво консумира, заяви земеделският министър
Чете се за: 01:50 мин.
Сдружението за модерна търговия поиска оттеглянето на проекта за определяне на справедлива стойност на стоки Сдружението за модерна търговия поиска оттеглянето на проекта за определяне на справедлива стойност на стоки
Чете се за: 02:47 мин.
Няма драстичен спад на туристите през летния сезон у нас, отчете министърът на туризма Илин Димитров Няма драстичен спад на туристите през летния сезон у нас, отчете министърът на туризма Илин Димитров
Чете се за: 03:10 мин.
Каква е равносметката на хотелиерите в края на летния туристически сезон? Каква е равносметката на хотелиерите в края на летния туристически сезон?
Чете се за: 02:15 мин.
СПЕЦИАЛНО: EBU по следите на системата "хавала" в Европа СПЕЦИАЛНО: EBU по следите на системата "хавала" в Европа
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато български писател спечели голяма европейска награда
Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са тежко пострадали Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са тежко пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Семейни проблеми, домашно насилие и хазартни задължения са в основата на трагедията в Исперих Семейни проблеми, домашно насилие и хазартни задължения са в основата на трагедията в Исперих
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Октомври може бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г. Октомври може бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г.
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Испанските власти задържаха издирвания инфлуенсър Стоян Колев във...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Три години от смъртоносния потоп: В Царево почитат паметта на...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Дипломатически совалки: Специалните пратеници на Тръмп пристигат в...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Навършват се 80 години от рождението на Фреди Меркюри
Чете се за: 15:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ