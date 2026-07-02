Виктор Марков отпадна във втория кръг в Монастир

Българският тенисист Виктор Марков отпадна във втория кръг на единично на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд от 15 000 долара.

21-годишният българин загуби от поставения под номер 8 представител на домакините Азиз Дугаз с 5:7, 5:7 след малко повече от два часа игра.

Марков пропиля аванс от 3:0 гейма и допусна обрат в първия сет, а втората част по опитният 29-годишен Дугаз успя да реализира ключов пробив за 6:5, след което затвори мача на собствен сервис.