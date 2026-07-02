БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ...
Чете се за: 03:45 мин.
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
Седмица след трагедията на "Тракия": Пред БНТ...
Чете се за: 03:47 мин.
Русия извърши най-масирана атака срещу Киев от началото...
Чете се за: 03:17 мин.
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...
Чете се за: 01:57 мин.
Народното събрание избра д-р Асен Меджидиев за...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктор Марков отпадна във втория кръг в Монастир

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд от 15 000 долара.

виктор марков претърпя загуба финала двойки тенис турнира мансанийо
Слушай новината

Българският тенисист Виктор Марков отпадна във втория кръг на единично на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд от 15 000 долара.

21-годишният българин загуби от поставения под номер 8 представител на домакините Азиз Дугаз с 5:7, 5:7 след малко повече от два часа игра.

Марков пропиля аванс от 3:0 гейма и допусна обрат в първия сет, а втората част по опитният 29-годишен Дугаз успя да реализира ключов пробив за 6:5, след което затвори мача на собствен сервис.

#Виктор Марков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
2
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов" в жк "Младост"
3
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов"...
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
4
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
5
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Министър Найденов поиска отстраняване на административния ръководител на СГП
6
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
3
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
4
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
5
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
6
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...

Още от: Български тенис

Янаки Милев продължава победния си ход и е четвъртфиналист в Скопие
Янаки Милев продължава победния си ход и е четвъртфиналист в Скопие
Антъни Генов с победа на двойки в Троа, Александър Василев отпадна Антъни Генов с победа на двойки в Троа, Александър Василев отпадна
Чете се за: 01:15 мин.
Четвърти пореден успех за Кузманов на "Чалънджър" в Румъния Четвърти пореден успех за Кузманов на "Чалънджър" в Румъния
Чете се за: 01:30 мин.
Стаматова с втори успех в Сърбия, Брияна Иванова отпадна Стаматова с втори успех в Сърбия, Брияна Иванова отпадна
Чете се за: 01:22 мин.
Лиа Каратанчева с трета поредна победа на турнир в Нидерландия Лиа Каратанчева с трета поредна победа на турнир в Нидерландия
Чете се за: 00:40 мин.
Ива Иванова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир във Франция Ива Иванова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир във Франция
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Без следа от 11-годишната Наталия, издирването продължава
Без следа от 11-годишната Наталия, издирването продължава
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Иззеха 440 кг райски газ при спецакция в Созопол Иззеха 440 кг райски газ при спецакция в Созопол
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София? Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София?
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ "Тракия" (СНИМКИ) Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
ЕК одобри съдебните реформи, България е на път да получи петото...
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ "Тракия", остава...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
След 8 дни под руините във Венецуела спасители извадиха жив...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ