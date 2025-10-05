БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Виктор Скерлев с тежък жребий на световното по джудо

Надпреварата се провежда в Лима.

Виктор Скерлев
Снимка: БФ Джудо
Слушай новината

Виктор Скерлев започва с поляка Ярослав Ванков при 73-килограмовите на световното първенство по джудо за младежи в Лима.

При успех го очаква лидерът в световната ранглиста и №1 в света от 2024-а Кейто Кихара (Япония).

Емил Вълчев (81) стартира срещу японеца Хару Акита, който дебютира на първенството.

При девойките София Рангелова (48) излиза срещу шампионата от първенството на Океания Марияна Нунес (Бразилия).

А Снежана Граматикова (57) ще има за съперничка полякинята Кинга Чмелевска, пета от европейското тази година.

Срещите започват 15:30 часа наше време.

