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Виктор Скерлев стана европейски вицешампион по джудо до 23 години

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Спорт
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Българският национал записа три победи на шампионата в Неапол, но отстъпи след продължение във финалната схватка срещу представител на домакините

Виктор Скерлев стана европейски вицешампион по джудо до 23 години
Снимка: БТА
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Виктор Скерлев спечели сребърен медал на европейското първенство по джудо за мъже и жени до 23 години, което се провежда в Неапол, Италия. Българският национал достигна до финала в категория до 73 килограма след три последователни победи, но остана на крачка от европейската титла.

В решителната схватка Скерлев се изправи срещу представителя на домакините Фабрицио Епозито. Двамата проведоха оспорван двубой, който трябваше да бъде решен в продължение. Италианецът успя да стигне до победата със "златна точка“ след оценка "юко“, оставяйки българина със сребърното отличие.

Пътят на Скерлев до финала започна с успех срещу друг италиански състезател – Федерико Бозис. На четвъртфиналите българинът преодоля Абил Юсубов от Азербайджан след продължение, а в полуфиналната среща се наложи над грузинеца Георги Лоладзе, за да си осигури място в битката за златото.

Сребърният медал е поредното сериозно постижение за Скерлев през 2026 година. Българският джудист започна сезона с титла от Европейската купа в София през януари, а впоследствие завоюва и бронзово отличие от престижния турнир от Големия шлем в Уланбатор, Монголия.

Другият български представител в категория до 73 килограма Ален Христов приключи участието си с една победа и една загуба.

При жените Снежана Граматикова се класира на седмо място в категория до 57 килограма, след като записа два успеха и две поражения.

Българското участие на Европейското първенство продължава и в събота, когато на татамито ще излязат Димитър Господинов и Христо Вълков в категория до 81 килограма, Мариян Палев и Антон Димитров при 90-килограмовите, както и Никола Марков в тежката категория над 100 килограма.

#Европейско първенство по джудо до 23 г. в Италия # Виктор Скерлев

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