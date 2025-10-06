Виктория Коева остава в отбора на Марица Пловдив

Виктория Коева ще продължи да бъде част от състава на Марица Пловдив и през сезон 2025-2026, съобщиха от клуба.

Посрещачката на "жълто-сините" е петкратна шампионка на България и петкратна носителка на Купа България, като ще продължава да трупа опит и успехи с клуба и през новия сезон. Вики допринесе и за историческия успех на Марица – първото преминаване на клуба в елиминациите на Шампионската лига.

През изминалото лято волейболистката бе част от националния отбор на България до 21 години, с който завоюва престижното четвърто място на световното първенство.