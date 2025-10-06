Виктория Коева остава в отбора на Марица Пловдив

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Петкратната шампионка на България остава при шампионките.

виктория коева можехме мечтаем медал
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Виктория Коева ще продължи да бъде част от състава на Марица Пловдив и през сезон 2025-2026, съобщиха от клуба.

Посрещачката на "жълто-сините" е петкратна шампионка на България и петкратна носителка на Купа България, като ще продължава да трупа опит и успехи с клуба и през новия сезон. Вики допринесе и за историческия успех на Марица – първото преминаване на клуба в елиминациите на Шампионската лига.

През изминалото лято волейболистката бе част от националния отбор на България до 21 години, с който завоюва престижното четвърто място на световното първенство.

Свързани статии:

Маргарита Гунчева, Ванеса Агбортаби и Лора Славчева остават в шампионския състав на Марица Пд
Маргарита Гунчева, Ванеса Агбортаби и Лора Славчева остават в шампионския състав на Марица Пд
Чете се за: 00:52 мин.
#Виктория Коева #ВК Марица Пловдив

