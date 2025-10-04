Маргарита Гунчева, Ванеса Агбортаби и Лора Славчева остават в шампионския състав на Марица Пд

Маргарита Гунчева ще продължи да защитава името на шампиона Марица и през сезон 2025-2026, обявиха от волейболния клуб.

През изминалия сезон тя спечели златен дубъл - шампионска титла и Купа България с "жълто-сините" и има зад гърба си четири шампионски титли и три Купи на България.

"С младостта и таланта си Маргарита ще допринася за успехите на Марица в двубоите от НВЛ, Купа България и Шампионската лига! Пожелаваме ѝ много успехи през новия сезон!", написаха от тима в социалните мрежи.

Посрещачката Ванеса Агбортаби също остава във волейболния шампион Марица (Пловдив), както и разределителката Лора Славчева.



