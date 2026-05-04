Виктория Томова отстъпи с две позиции и вече заема 158-о място в класацията на WTA

Първата ракета на България Виктория Томова отстъпи две позиции и вече е 158-а в класацията на WTA. Томова отпадна в първия кръг на квалификациите на WTA 1000 Мадрид, след като загуби от Анастасия Павлюченкова с 0:2 сета.

Рекордно класиране записва Елизара Янева. Пловдивчанката се придвижи с девет места до 224-ото.

Още шест българки намират място сред първите 500 на ранглистата.

Лиа Каратанчева е номер 309, Изабелла Шиникова е 389-а, Гергана Топалова е 405-а, Росица Денчева е под номер 439, Денислава Глушкова е 462-а и Лидия Енчева заема 476-ата позиция в света.

Номер 1 е Арина Сабаленка, следвана от Елена Рибакина и Ига Швьонтек, която измести Коко Гоф. Шампионката от Мадрид Марта Костюк прескочи осем места до рекордното за нея 15-о.