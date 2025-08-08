Виктория Томова с трети двубой в Синсинати в петък вечер

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова ще започне участието си в основната схема на турнира на твърди кортове на открито в Синсинати в петък вечер. Надпреварата е от висока категория - WTA 1000.



30-годишната софиянка, която записа две победи в квалификациите, ще премери сили на старта срещу представителката на домакините Ан Ли. Организаторите поставиха срещата да бъде трета на Корт 3, където програмата започва с два двубоя от програмата (началото е 18:00 часа) при мъжете. Това означава, че Томова и Ли ще излязат на корта вероятно след 22:00 часа наше време.



Двете са се срещали веднъж – на червените кортове във Валенсия (Испания) преди година, когато победител излезе Ли – 6:3, 6:4.



За Томова това е второ поредно участие в основна схема в Синсинати. Преди 12 месеца софиянката отстъпи на старта в равностоен двубой пред бившата №1 в света Каролина Плишкова (Чехия).



Томова е и единственият представител на България в турнира тази година. Шампионът при мъжете от 2017 г. Григор Димитров е контузен и ще пропусне надпреварата, както и целия сезон на твърди кортове в Северна Америка.