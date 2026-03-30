Виктория Томова загуби шест позиции в световната ранглиста

Първата ракета на България при дамите вече заема 169-ото място.

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова загуби позиции в световната ранглиста на WTA. 31-годишната софиянка вече е на 169-ото място с актив от 424 точки след загубата си в квалификациите на турнира в Маями.

Сред българките най-голям скок в класирането си отчита 19-годишната Ива Иванова, която се изкачи с 43 места до 667-ото, след като достигна финала на турнир в Египет.

Водачка в класацията е Арина Сабаленка (Беларус) с 11 025 точки, след като защити титлата си в Маями и постигна т.нар. „Слънчев дубъл“ (бел. ред. титли в Индиън Уелс и Маями през същата година). Елена Рибакина (Казахастан) запази втората си позиция с 8108 пункта.

В ранглистата на двойки първа е Елизе Мертенс (Белгия) с 8 658 точки.

Григор Димитров изпадна от топ 90 на световната ранглиста
